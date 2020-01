Calciomercato Empoli, Tutino obiettivo dei toscani: la situazione

L’Empoli accellera per l’acquisizione di Tutino, giocatore del Napoli in prestito all’Hellas Verona: le ultime

Gennaro Tutino è l’obiettivo numero uno in casa Empoli. Come riportato da gianlucadimarzio.com, il club toscano starebbe facendo di tutto per superare la concorrenza di Crotone e Cremonese.

Il Napoli aprirebbe al trasferimento per consentire un maggiore minutaggio all’attaccante. Resta però da convincere l’Hellas Verona, che non libererà Tutino fino a che non avrà trovato un rinforzo per il reparto avanzato.