Empoli, gli occhi delle big su Viti

In casa Empoli sta crescendo un altro gioiellino e si chiama Mattia Viti: il classe 2002 è finito nel mirino delle big italiane

In casa Empoli in giovani crescono bene e uno degli ultimi prodotti porta il nome di Mattia Viti. Difensore classe 2002 si sta ritagliando uno spazio importante in Serie A con prestazioni positive.

Sul ragazzo sono finiti gli occhi delle big italiane: Milan, Inter e Juventus sono pronte a scatenare una vera e propria asta per Viti. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.