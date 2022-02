Empoli Juve, incubo Luperto: «Un martirio contro Vlahovic»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Prestazione da incubo quella di Luperto in Empoli-Juve

In Empoli-Juve, in cui a farla da padrone è stato Dusan Vlahovic, ad essere travolto dalla furia del serbo è stato Sebastiano Luperto. Il difensore azzurro non ha potuto nulla contro il bomber bianconero e per La Gazzetta dello Sport è stato proprio lui il peggiore in campo con un 4,5.

LA PAGELLA – «Soltanto verso la mezzora toglie la prima palla a Vlahovic. Un martirio.

Il serbo aspetta il lancio spalle alla porta e si libera, smistando il gioco o partendo in velocità. Naturalmente non è solo colpa sua ma…».