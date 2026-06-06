Bartesaghi racconta: «Il debutto con l’Italia un’emozione incredibile, Baldini ci trasmette serenità». Le parole del terzino del Milan

Il giovane esterno del Milan, Davide Bartesaghi, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia dell’amichevole dell’Italia contro la Grecia, esprimendo entusiasmo per il momento speciale che lo attende insieme ai compagni.

L’ex Primavera rossonera ha sottolineato l’importanza del debutto e la coesione del gruppo: «Innanzitutto emozione incredibile per me e molti compagni, per molti era il debutto. Molto bello farlo tutti insieme, credo sia un traguardo importante visto che ci conoscevamo tutti prima». Le parole di Bartesaghi mettono in luce come la squadra di Silvio Baldini stia puntando su giovani talenti pronti a crescere e integrarsi rapidamente nel progetto della Nazionale maggiore, nonostante la pressione e l’attenzione mediatica che accompagnano i giocatori in questa fase di transizione post-Mondiale.

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Sul rapporto con il commissario tecnico e lo staff, Bartesaghi ha spiegato: «Certo, è vicino come lo staff e il mister. Ci trasmette serenità, dice di entrare in campo e fare quello che sappiamo, liberi di testa. Gigio ho avuto modo di conoscerlo, ho fatto un allenamento con lui da piccolissimo, non credo si ricordi però è una persona d’oro, gli voglio bene». Il giocatore evidenzia così il ruolo fondamentale di Baldini nel creare un ambiente sereno e incoraggiante, dove i giovani possono esprimere al meglio le loro qualità senza il peso eccessivo della tensione.

Infine, Bartesaghi ha parlato della pazienza necessaria per ritagliarsi spazio: «Sì, darci spazio e aspettare, perché il tempo è importante e la pazienza fondamentale. Poi sta a noi dimostrare sul campo». Le sue parole riflettono la filosofia della nuova Italia U21/Under-Maggiore, che vuole valorizzare i giovani e costruire un gruppo solido e competitivo anche per le prossime competizioni internazionali.

Con l’amichevole di domani, Bartesaghi avrà l’occasione di confermare quanto di buono fatto nella stagione con il Milan, mettendo in mostra la sua velocità, tecnica e capacità di inserirsi in fase offensiva. La fiducia del tecnico e l’appoggio dei compagni saranno determinanti per trasformare il debutto in un’esperienza di crescita e conferma del suo talento.

L’Italia, con questo gruppo giovane e motivato, punta a dare continuità al lavoro svolto da Baldini, testando soluzioni tattiche e creando le basi per un futuro brillante nel panorama internazionale. Bartesaghi rappresenta uno dei punti chiave di questa strategia, pronto a giocarsi le proprie carte e dimostrare di essere pronto al salto di qualità.