Bologna, Fenucci ‘spaventa’ i tifosi rossoblù: «Orsolini? È inevitabile che qualcuno partirà, già qualcuno dei nostri ha chiesto di andare»

Bologna, l’amministratore delegato Claudio Fenucci ha parlato così della situazione mercato del club rossoblù. Le sue dichiarazioni

Il calciomercato del Bologna si accende, con la dirigenza felsinea attivamente impegnata a gestire le delicate dinamiche tra entrate e uscite in vista di una stagione che si preannuncia ricca di sfide affascinanti. A fare chiarezza sulle strategie societarie e sugli scenari futuri ci ha pensato l’amministratore delegato rossoblù, Claudio Fenucci, intervenuto direttamente dal palco del rinomato Festival della Serie A. Il dirigente ha affrontato a viso aperto i temi più caldi dell’estate, rassicurando la piazza sulle ambizioni del club.

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La strategia sulle cessioni e le alternative pronte

L’eccellente vetrina conquistata durante l’ultima straordinaria annata ha inevitabilmente attirato le attenzioni dei grandi club europei sui gioielli emiliani. Tuttavia, il management appare sereno e preparato a ogni eventualità. Mantenendo grande lucidità, l’ad rossoblù ha voluto mandare un messaggio di massima tranquillità ai tifosi, sottolineando come la dirigenza abbia le idee chiare su come colmare ogni vuoto: “Se dovesse partire qualche giocatore anche importante troveremo il modo di sostituirlo”, ha garantito il dirigente, confermando la volontà di mantenere altissimo il livello della rosa.

Il futuro di Orsolini e l’ossatura del gruppo

Uno degli argomenti più dibattuti sotto le Due Torri riguarda il destino dei senatori dello spogliatoio, tra cui figura il nome di Riccardo Orsolini. Interrogato specificamente sui movimenti in uscita, l’amministratore delegato non si è nascosto dietro frasi di circostanza. Analizzando la situazione, ha spiegato con assoluta trasparenza: “È inevitabile che qualcuno partirà, già qualcuno dei nostri ha chiesto di andare. Vedremo anche cosa succederà sul mercato. La volontà è di mantenere la maggior parte della squadra dell’anno“. L’obiettivo primario del club rimane dunque quello di trattenere il blocco portante che ha fatto sognare la città, pur dovendo assecondare le normali ambizioni che caratterizzano la finestra estiva.

Domenico Tedesco: la scelta della continuità tattica

L’altra grande novità della stagione riguarda la panchina. La società ha dovuto individuare una nuova guida tecnica capace di raccogliere un’eredità pesante – quella di Italiano – e di proseguire il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. La scelta finale è ricaduta su Domenico Tedesco, un profilo internazionale ritenuto ideale per valorizzare l’organico. Fenucci ha illustrato con precisione i motivi che hanno spinto il Bologna a puntare sul nuovo mister, ricercando un preciso filo conduttore con le recenti gestioni: “Abbiamo cercato un allenatore con una proposta di gioco in linea con quella che abbiamo avuto nel recente passato, che proponesse un gioco offensivo e aggressivo. È stata una scelta basata sulla continuità tattica”.

I tifosi rossoblù possono quindi attendersi una squadra che continuerà a esprimere un calcio propositivo e votato all’attacco, veri e propri marchi di fabbrica di questo nuovo corso emiliano.