Decisione presa, Allegri ha scelto l’attacco del Napoli per la prossima stagione: c’è una sorpresa che i tifosi non si aspettavano

Allegri ha preso questa decisione per l’attacco del Napoli in vista della prossima stagione: c’è una sorpresa per i tifosi

Nonostante i forti approcci iniziali, lo scenario che vedeva Dusan Vlahovic trasferirsi al Napoli ha subito una drastica frenata, come riportato dalle recenti indiscrezioni del Corriere dello Sport. A sbarrare la strada al serbo sono state le precise direttive del nuovo allenatore della squadra campana, Max Allegri. Il tecnico livornese ha in mente un progetto tattico molto delineato per il suo nuovo attacco, nel quale Rasmus Hojlund viene considerato il perno centrale e il titolare inamovibile. Le strategie per l’attacco del Napoli, tuttavia, prevedono anche un’altra importante pedina.

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La valutazione su Romelu Lukaku blocca le entrate

Prima di lanciarsi alla ricerca di nuovi profili, infatti, Allegri ha espressamente richiesto di poter osservare e testare Romelu Lukaku durante il prossimo ritiro estivo della squadra. L’allenatore apprezza enormemente le doti fisiche e la potenza del gigante belga, ritenendolo un’alternativa di lusso e un elemento perfetto per completare il proprio sistema di gioco. Se Lukaku dovesse fornire le giuste garanzie atletiche e di rendimento durante la preparazione, la sua permanenza al Napoli diventerebbe certa. Questo incastro chiuderebbe definitivamente le porte all’arrivo di Vlahovic, allontanandolo una volta per tutte dal campionato italiano.

Sirene estere: Premier League, Barcellona e Bayern Monaco in corsa

Con l’opzione azzurra ormai tramontata, il futuro di Dusan Vlahovic sarà quasi certamente lontano dall’Italia. L’attaccante della Juventus mantiene comunque grande serenità, consapevole del proprio altissimo valore sul mercato internazionale. Sulle tracce del giocatore ci sono già diverse big della Premier League, pronte a darsi battaglia per portare in Inghilterra i suoi gol. Oltre alle corazzate britanniche, la situazione è monitorata con estrema attenzione anche da giganti europei del calibro di Barcellona e Bayern Monaco. Queste società sono pronte ad accontentare le importanti richieste economiche del centravanti, offrendogli un palcoscenico prestigioso per il prosieguo della sua carriera.