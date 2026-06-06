Valigie in mano per Ruggeri? L’Atletico Madrid apre al suo addio dopo un solo anno: come è andata la sua stagione

Ruggeri potrebbe lasciare l’Atletico Madrid dopo una sola stagione. Come è andata in Liga e cosa potrebbe succedere per il suo futuro

Il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente infuocato sul fronte degli esterni difensivi, con una clamorosa indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna. Matteo Ruggeri potrebbe già salutare l’Atletico Madrid dopo una sola stagione dal suo sbarco nella penisola iberica. Una notizia inaspettata, considerando l’importante impiego che il calciatore ha avuto nell’ultimo anno sotto la guida tecnica di Diego Pablo Simeone. Lo riferisce Matteo Moretto.

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I numeri della stagione in Spagna

Arrivato a Madrid con grandi aspettative, l’esterno italiano è riuscito a ritagliarsi uno spazio da assoluto protagonista all’interno delle rotazioni dei Colchoneros. Il suo rendimento costante lo ha portato a collezionare ben 47 presenze totali, arricchite da 7 assist decisivi per i propri compagni di squadra tra le varie competizioni nazionali e internazionali.

Nonostante un impatto così incisivo e una continuità difficile da trovare al primo anno all’estero, il futuro del laterale sembra ora lontano dal Metropolitano. I vertici societari spagnoli non ritengono il calciatore totalmente incedibile e, di fronte alla necessità di fare cassa per finanziare nuovi innesti, sarebbero disposti ad ascoltare offerte concrete per il suo cartellino durante le prossime settimane.

Ritorno di fiamma in Serie A: chi segue l’esterno

La decisione dell’Atletico Madrid ha immediatamente attivato i radar dei principali club del nostro campionato. Il profilo del classe 2002, infatti, vanta una grandissima stima in Italia grazie alle ottime stagioni disputate prima del suo trasferimento nella Liga. Attualmente, l’esterno ha molto mercato in Serie A, dove diverse big sono alla ricerca di un tassello affidabile, giovane e di spessore per presidiare la fascia sinistra.

I contatti esplorativi da parte di alcuni intermediari sono già partiti. Per le squadre italiane si tratta di un’occasione d’oro per riportare in patria un talento nel pieno della maturità calcistica, capace di agire sia come terzino in una linea a quattro che come tutta fascia in un centrocampo a cinque.

Strategie e scenari futuri

Nelle prossime settimane la trattativa potrebbe entrare nel vivo. La dirigenza dell’Atletico Madrid attende la prima proposta ufficiale per fissare il prezzo di partenza, ma la sensazione è che la volontà del giocatore di ritrovare la centralità assoluta in Italia possa fare la differenza. Il futuro di Matteo Ruggeri è pronto a tingersi nuovamente dei colori della Serie A.