Manchester United, dopo Ederson parte l’assalto a Tonali: ecco cosa filtra. E sulla Juve…

Sandro Tonali nel mirino dello United dopo Ederson: scenario in evoluzione e perché la pista Juventus resta complicata

Il Manchester United è sempre stato il club più convinto nella corsa a Ederson, e ora l’operazione è davvero a un passo dalla chiusura. I Red Devils hanno raggiunto un accordo totale e verbale sia con il giocatore sia con l’Atalanta: mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici e le firme, attese nei prossimi giorni.

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Il centrocampista brasiliano si trasferirà in Premier League per una cifra complessiva di 45 milioni di euro, bonus inclusi. Per lui è pronto un contratto quadriennale con scadenza giugno 2030, più un’opzione per estendere l’intesa fino al 2031.

L’assalto a Tonali

La rivoluzione del centrocampo dello United, però, non si ferma qui. Con Casemiro ormai vicinissimo all’Inter Miami di Leo Messi, il club inglese vuole completare il reparto con almeno un altro grande colpo. L’obiettivo principale, oltre a Ederson, resta Sandro Tonali. Lo riporta Calciomercato.com.

Sul giocatore c’è anche l’Arsenal, che a gennaio aveva avuto contatti con il suo entourage, ma la trattativa si preannuncia complicata: il Newcastle ha ribadito più volte che l’ex Milan non è sul mercato e che potrebbe essere ceduto solo davanti a offerte vicine ai 100 milioni di euro.

Tonali e l’ipotesi Juventus

Una posizione netta, quella dei Magpies, che considerano Tonali un elemento centrale del progetto. Cifre così elevate rendono il centrocampista irraggiungibile per la Juventus, club al quale era stato spesso accostato e che aveva effettivamente valutato l’idea. Ma tra valutazione e sostenibilità economica, l’operazione è rimasta un semplice pensiero.

Non per lo United, che invece è pronto a fare sul serio per portare Tonali a Old Trafford e completare un centrocampo di altissimo livello.