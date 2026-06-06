Calciomercato Como: caccia a Spertsyan per il dopo Nico Paz e muro da 50 milioni per Baturina

Calciomercato Como: Spertsyan potrebbe essere il sostituto di Nico Paz. No a 50 milioni per Baturina

Il calciomercato del Como entra nel vivo in vista della prossima stagione. La dirigenza lariana sta lavorando su molteplici tavoli per garantire una trequarti di altissimo livello qualitativo. Il nodo principale da sciogliere riguarda il futuro di Nico Paz: la speranza della società lombarda è quella di trovare un nuovo compromesso con il Real Madrid per trattenere il fantasista argentino. Tuttavia, essendo consapevoli delle insidie della trattativa con i Blancos, gli uomini mercato si stanno tempestivamente cautelando, sondando profili alternativi di caratura internazionale.

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L’alternativa sulla trequarti: i fari su Eduard Spertsyan

Qualora l’asso sudamericano dovesse fare ritorno in patria iberica, il club azzurro ha già individuato un potenziale erede. Secondo Gianluigi Longari di Sportitalia, le attenzioni si sono focalizzate su Eduard Spertsyan, brillante elemento offensivo classe 2000 attualmente di proprietà del Krasnodar. Il giocatore armeno rappresenta un’opzione tattica ideale per la costruzione del gioco, unendo un’ottima visione a una spiccata confidenza con la rete avversaria.

Formatosi interamente nel vivaio della compagine russa, il trequartista ne è diventato un pilastro assoluto. Le statistiche della sua carriera parlano chiaro: fino a questo momento ha messo a referto 185 apparizioni con la maglia della prima squadra, condite da uno straordinario bottino di 58 marcature e 50 passaggi vincenti. Tali prestazioni sono state determinanti per trascinare la sua squadra alla conquista del titolo nazionale durante lo scorso campionato. Attualmente vincolato ai russi da un accordo in scadenza il 30 giugno 2029, vanta anche 11 centri in 40 presenze con la maglia della nazionale maggiore. In passato, il suo profilo era stato a un passo dal vestire la maglia della Lazio, in un’operazione poi sfumata.

Sirene inglesi per Martin Baturina: il Como non cede

Mentre in entrata si studiano nuovi innesti, sul fronte delle uscite la società dimostra solidità economica, resistendo agli assalti internazionali. Ne è la prova la gestione di Martin Baturina, gioiello croato del 2003 che agisce sulla stessa mattonella del campo. Nelle ultime ore, i vertici lariani hanno infatti declinato categoricamente una faraonica proposta da circa 50 milioni di euro, formulata da un top club della Premier League.

Il giovane talento, blindato da un contratto valido fino all’estate del 2030, si è rivelato una scommessa ampiamente vinta. Prelevato un anno fa dalla Dinamo Zagabria a fronte di un importante esborso economico di 18 milioni di euro (più ulteriori 7 legati a specifici bonus), ha incantato tutti al suo primo impatto con l’Italia. Sotto l’attenta guida tecnica di mister Cesc Fabregas, l’incursore balcanico ha collezionato 34 scese in campo complessive, realizzando 8 reti e fornendo 4 preziosi assist. Un patrimonio tecnico e finanziario che la dirigenza intende trattenere saldamente in riva al lago.