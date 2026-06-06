Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: ufficiale l’avventura in Turchia del tecnico ex Bologna! Tutti i dettagli

Italiano è il nuovo allenatore del Besiktas: il comunicato ufficiale sul tecnico che dà inizia alla sua avventura in Turchia

Vincenzo Italiano è ufficialmente il nuovo allenatore del Besiktas, intraprendendo così un’inedita e suggestiva parentesi professionale in Turchia. L’indiscrezione ha trovato la sua definitiva fumata bianca, chiudendo di fatto le porte a un’eventuale permanenza del tecnico nel campionato di Serie A, dove era corteggiato da diverse pretendenti di primissima fascia. L’accordo sancisce l’inizio di una stimolante sfida estera.

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Il viaggio verso il Bosforo e le firme contrattuali

L’operazione per portare l’ex tecnico viola lontano dai confini nazionali si è concretizzata nelle ultime ore con grande sfarzo e attenzione ai dettagli. Scortato dai dirigenti della compagine di Istanbul, Italiano ha raggiunto la sede operativa per definire gli ultimissimi cavilli burocratici. Messa la penna sul foglio, si è materializzata l’intesa che lega la nuova guida tecnica alle ambizioni delle storiche Aquile Nere.

La nota dirigenziale e l’annuncio ai tifosi

A fugare ogni dubbio residuo ci ha pensato la stessa amministrazione del Besiktas, che ha diffuso una nota formale tramite i propri canali istituzionali per accogliere il nuovo leader dello spogliatoio:

“Beşiktaş Football Inc. annuncia di aver raggiunto un accordo con l’esperto allenatore italiano Vincenzo Italiano, che ricoprirà il ruolo di allenatore della nostra Prima Squadra. È stato firmato un contratto con il Sig. Vincenzo Italiano per la guida della nostra Prima Squadra fino al termine della stagione 2027-2028. Siamo convinti che il nostro allenatore apporterà un contributo significativo al nostro club e gli diamo il benvenuto nella famiglia Beşiktaş, augurandogli ogni successo”.

I prossimi passi e le aspettative sul campo

Le aspettative per il mister nato a Karlsruhe sono fin da subito estremamente elevate. La caldissima piazza locale richiede un rilancio immediato per tornare a primeggiare ai massimi vertici del torneo nazionale. Il neo-condottiero avrà il delicato compito di plasmare una rosa capace di esprimere un gioco propositivo, perfettamente in linea con la filosofia offensiva che ha sempre contraddistinto il suo metodo di lavoro. Il club punta a riconquistare il predominio cittadino, facendo grande affidamento sull’intensità agonistica che questa figura è in grado di trasmettere ai giocatori. Inizia così un capitolo fondamentale per la carriera di Italiano, pronto a infiammare una delle tifoserie più passionali d’Europa.