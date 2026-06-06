Cambiaso via dalla Juve, destinazione a sorpresa

Il mercato della Juventus potrebbe entrare presto in una fase molto più movimentata di quanto sembri. Ci sono giocatori considerati centrali nel progetto e altri che, pur partendo da una posizione importante, potrebbero finire al centro di valutazioni inevitabili davanti a determinate offerte.

Andrea Cambiaso appartiene proprio a questa categoria. Negli ultimi anni è diventato uno dei calciatori più affidabili della rosa bianconera. Ha giocato da esterno alto, da terzino, da quinto di centrocampo e in alcuni momenti persino in posizioni più interne.

Una duttilità rara, che nel calcio moderno ha un valore enorme. Per questo motivo il suo nome continua a comparire sui taccuini di diverse società europee. E nelle ultime ore una pista inglese ha ripreso quota.

Il Chelsea osserva, tutto dipende da Cucurella

A Londra stanno preparando un’estate che potrebbe portare diversi cambiamenti sulle corsie laterali. Il futuro di Marc Cucurella non appare più così scontato. L’Atletico Madrid continua a seguire con interesse lo spagnolo e il Chelsea non vorrebbe farsi trovare impreparato in caso di addio.

Tra i possibili sostituti compare anche Cambiaso. Una candidatura che piace per ragioni abbastanza evidenti. Il nazionale azzurro conosce diversi sistemi di gioco, può occupare entrambe le fasce e possiede qualità tecniche che si sposano bene con il calcio intenso della Premier League.

Non sarebbe però l’unico nome preso in considerazione. Il Chelsea starebbe seguendo anche Alejandro Grimaldo, protagonista nelle ultime stagioni con il Bayer Leverkusen, oltre al giovane Nathaniel Brown dell’Eintracht Francoforte, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama tedesco.

La presenza di più candidati dimostra che il club inglese non ha ancora preso una decisione definitiva. E qui entra in gioco la Juventus. A Torino Cambiaso viene considerato un giocatore importante, uno di quelli capaci di garantire equilibrio e soluzioni tattiche diverse durante la stagione.

Tuttavia il mercato insegna che certe valutazioni possono cambiare rapidamente quando arrivano offerte di alto livello. Per il momento non risultano negoziazioni avanzate né contatti destinati a trasformarsi nell’immediato in una trattativa.

Ma il fatto che il Chelsea continui a seguire il giocatore rappresenta un segnale preciso. L’interesse c’è. E non è neppure una novità. Adesso resta da capire se si trasformerà in qualcosa di più concreto oppure se Cambiaso continuerà a essere uno dei punti di riferimento della Juventus anche nella prossima stagione.