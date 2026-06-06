C’è anche Gilardino in corsa per la panchina del Torino! Incontro già avvenuto, la situazione per la scelta del prossimo allenatore

Il futuro della panchina del Torino resta incerto, con la dirigenza granata ancora al lavoro per individuare il profilo più adatto per guidare la squadra nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, negli ultimi giorni si è registrato un incontro con Alberto Gilardino, ex attaccante di lungo corso e già allenatore nel settore giovanile, che ora si inserisce ufficialmente nella lista dei candidati per la guida tecnica del club piemontese.

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Il nome di Gilardino si aggiunge a una rosa di candidati già ampia e variegata. Al momento, infatti, non c’è una scelta definitiva, né una direzione chiara tracciata dalla società. La sua esperienza nel settore giovanile e la conoscenza del calcio italiano potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il Torino, soprattutto considerando la necessità di un progetto di medio-lungo termine volto a valorizzare i giovani e a stabilizzare il rendimento della squadra in Serie A.

Restano in lizza anche Ignazio Abate, già monitorato nei giorni scorsi, Eusebio Di Francesco e l’ipotesi di un possibile ritorno di Ivan Juric, tecnico esperto con precedenti stagioni di successo in Serie A. La dirigenza granata sembra voler mantenere aperti tutti gli scenari, valutando attentamente i curricula, le esperienze e le idee tattiche di ciascun candidato prima di assumere una decisione definitiva.

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Secondo fonti interne, l’obiettivo del Torino è scegliere un allenatore che sappia combinare esperienza e capacità di lavorare con i giovani, garantendo continuità e competitività. Il club vuole evitare scelte affrettate e mira a costruire un progetto tecnico sostenibile, capace di affrontare le sfide della Serie A con equilibrio e ambizione.

Nei prossimi giorni, potrebbero arrivare nuovi contatti e incontri con i candidati, mentre la società continuerà a monitorare l’evoluzione del mercato e i movimenti delle altre squadre per valutare le migliori opportunità. Gilardino, con la sua esperienza e il legame con il calcio giovanile, resta uno dei nomi più interessanti, ma il Torino mantiene aperta ogni opzione fino a decisione ufficiale.

La panchina del Torino resta quindi uno dei dossier più seguiti dell’estate calcistica italiana, con la società pronta a ponderare ogni scelta per garantire stabilità e competitività alla squadra granata.