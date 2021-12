Calciomercato, esodo da Parigi a gennaio: ecco i giocatori appetibili

Calciomercato: occhio alle occasioni in uscita dal PSG. Previsto un vero e proprio esodo da parigi a gennaio. Tutte le occasioni

Il mercato di gennaio si fa sempre più vicino e la Juventus come molti altri club italiani è pronta a sfruttare tutte le occasioni per rinforzare la rosa, in vista del girone di ritorno in Serie A. Secondo quanto riportato da Footmercato, le occasioni potrebbero capitare soprattutto sul fronte PSG.

Diversi i giocatori in uscita, che potrebbero lasciare Parigi ad un prezzo stracciato. Un nome su tutti è quello di Mauro Icardi che spesso è stato accostato alla Juve. Le occasioni possono arrivare anche a centrocampo, con Paredes e Rafinha tra gli indiziati a lasciare il club. In uscita, infine, anche Sergio Rico, Kurzawa, Kehrer e Diallo