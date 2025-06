Calciomercato estero, Lewandowski pensa al ritiro? Le dichiarazioni dell’attaccante del Barcellona non lasciano dubbi

Ai microfoni di Mundo Deportivo, Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato della stagione e del futuro in Catalogna, non chiudendo all’ipotesi di un ritiro al termine della prossima stagione.

STAGIONE – «Penso che sia stata una stagione quasi perfetta. Abbiamo vinto il campionato, la Copa, la Supercoppa e siamo arrivati in semifinale di Champions League, avvicinandoci molto alla finale. Ma questo è il calcio. Dobbiamo essere felici non solo per i trofei vinti, ma anche per come abbiamo giocato. I tifosi e chi ha seguito le nostre partite hanno sicuramente notato che questa squadra ha molto cuore. Per questo penso che dovremmo essere molto soddisfatti»

RISULTATI OTTENUTI – «Beh, la mia età è un fattore… Come posso dirlo? Sono solo numeri. Mi sento molto bene fisicamente e mentalmente. Durante e dopo l’infortunio, mi sono sentito un po’ peggio di prima, ma è normale. Abbiamo attraversato un periodo difficile verso la fine dell’anno scorso, ma è comprensibile, dato che la squadra è molto giovane. Dopo la sconfitta contro l’Atlético, ho pensato che fosse meglio affrontare quel momento allora, piuttosto che più avanti. È normale che una squadra giovane abbia qualche difficoltà a mantenere un livello alto per tutta la stagione. Tuttavia, dall’inizio alla fine dell’anno, abbiamo giocato bene e vinto molte partite, non solo con risultati risicati, ma segnando molti gol. Alla mia età, sono molto contento perché so di essere in ottima forma fisica e posso giocare almeno un altro anno ai massimi livelli».

FLICK – «Quando Hansi è arrivato, gli ho parlato e gli ho spiegato come vedevo la situazione in questo club. Ciò che Flick ha fatto è stato assicurarsi che ogni giocatore fosse al suo livello. Non è stato facile per l’allenatore, e credo che Hansi abbia parlato con tutti i giocatori, consapevole che, per vincere titoli, avevamo bisogno di tutti al massimo. Per questo motivo, penso che molti giocatori abbiano reso al meglio in questa stagione, e credo che la prossima potrebbe essere un po’ più difficile. Tuttavia, se ci prepariamo mentalmente, sono sicuro che potremo giocare con più esperienza, e alla fine sarà un po’ più facile. Ma ovviamente ora ogni avversario vuole vincere contro di noi, e dobbiamo prepararci a questo.»

CAMBIAMENTI DI FLICK – «Come persona no, ma un po’ come allenatore. Penso che non si possa essere lo stesso allenatore in squadre di livelli diversi. Ci sono altri giocatori e situazioni diverse nel club, e credo che Hansi abbia fatto le cose in modo perfetto, ottenendo risultati molto buoni per questa squadra. È fondamentale per un allenatore capire come e cosa funziona meglio».

FUTURO – «Penso di avere tempo sufficiente per decidere cosa voglio fare dopo la prossima stagione. Posso mantenere lo stesso livello della scorsa stagione, ma nel calcio le cose possono cambiare. Ci sono anche fattori esterni che possono influenzare le mie decisioni. Per questo, penso sia troppo presto per pensarci adesso. Ho del tempo per riposarmi e prepararmi al meglio per la prossima stagione. Sono sicuro che fisicamente starò bene. Abbiamo ancora qualche settimana per prepararci, e mi sono divertito molto con questa squadra. Sono molto orgoglioso di poter giocare per essa».