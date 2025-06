Calciomercato estero, Liverpool: Kirkez ha detto sì! Si apre la trattativa con il Bournemouth, questa la richiesta del club

Secondo quanto riportato dal portale ‘GiveMeSport‘, il Liverpool è pronto a piazzare un nuovo colpo sul mercato e sta per presentare un’offerta ufficiale al Bournemouth per Milos Kerkez, uno dei migliori terzini sinistri della scorsa Premier League.

Il club allenato da Slot sta accelerando nelle ultime ore i contatti per assicurarsi le prestazioni del giocatore che sarebbe fondamentale per il progetto del tecnico.

Kerkez, 21 anni e già 23 presenze con la nazionale ungherese, ha disputato una stagione di altissimo livello con i Cherries, collezionando cinque assist e ma risultato titolare in tutte le gare di campionato.

Il terzino ha messo in mostra grande continuità con cui ha contribuito al miglior piazzamento della storia del club (nono posto), chiudendo a soli nove punti dalla zona Europa. Un rendimento che ha attirato l’attenzione dei Reds, decisi a rinforzare la corsia mancina con un profilo giovane, ma già affermato.

Per lui, così come successo ad Huijsen, nuovo giocatore del Real Madrid, dunque, si prospetta un netto salto in avanti in carriera vista l’ottima annata.

Dopo l’arrivo di Jeremie Frimpong e il prossimo sbarco di Florian Wirtz dal Bayer Leverkusen, il Liverpool sta dunque proseguento la costruizione di una squadra ambiziosa e competitiva; ma prima bisogna superare lo scoglio relativo ai costi dell’operazione, con il Bournemouth chiede oltre 40 milioni di sterline per lasciar partire il suo gioiello.

La trattativa, comunque, appare ben avviata e potrebbe chiudersi in un breve periodo, con i Reds decisi a investire per il futuro dopo una campagna estiva dello scorso anno più oculata e attenta alle esigenze, per rafforzare ulteriormente l’undici e mantenere il titolo di campioni di Inghilterra.