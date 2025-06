Calciomercato estero, Liverpool scatenato. Verso le firme Wirtz e Kerkez, i Reds puntano anche Isak e Guehi!

Il Liverpool è pronto a mettere a segno un altro colpo importante nel calciomercato estivo. Dopo l’acquisto di Jeremie Frimpong, i Reds sono vicini all’annuncio ufficiale di Florian Wirtz, giovane talento del Bayer Leverkusen. Il fantasista tedesco è stato avvistato in Inghilterra, dove nelle prossime ore dovrebbe sostenere le visite mediche per completare il trasferimento.

Ma il calciomercato del Liverpool 2025 non finisce qui. Secondo quanto riportato da Marca, il club allenato da Arne Slot è molto interessato anche ad Alexander Isak, attaccante del Newcastle United. Il 23enne svedese ha impressionato nell’ultima Premier League, mettendo a segno 23 gol in 34 partite. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di top club europei, in particolare dell’Arsenal, pronto a sfidare il Liverpool per assicurarsi il suo cartellino.

Un altro nome sul taccuino della dirigenza di Anfield è quello di Marc Guehi, difensore centrale e capitano del Crystal Palace. L’eventuale arrivo di Guehi potrebbe concretizzarsi solo in caso di partenza di Jarell Quansah, che piace molto al Bayer Leverkusen.

Kerkez vicino al Liverpool

Non è da escludere un’ulteriore operazione in entrata: il terzino sinistro Milos Kerkez, attualmente al Bournemouth, sarebbe infatti molto vicino a vestire la maglia del Liverpool. L’accordo potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, con una spesa stimata tra i 40 e i 45 milioni di sterline.

Obiettivo Champions League

Dopo la conquista della Premier League, il Liverpool 2025 punta ora a imporsi anche in Europa. L’eliminazione subita dal PSG di Donnarumma ha lasciato l’amaro in bocca, e Arne Slot vuole costruire una rosa capace di puntare seriamente alla Champions League.

Con innesti del calibro di Wirtz, Frimpong, Isak e Kerkez, i Reds si candidano come una delle squadre più temibili del panorama europeo.