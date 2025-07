Calciomercato estero, è il Galatasaray la squadra in vantaggio per Osimhen! L’attaccante verso la Turchia, ma c’è un nodo

Il destino di Victor Osimhen resta uno dei principali temi caldi del calciomercato Napoli. Dopo settimane di incertezza, una nuova pista ha preso vigore: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Galatasaray sarebbe diventato la prima vera opzione concreta per l’attaccante nigeriano, deciso a proseguire la propria carriera in Europa.

Galatasaray, Osimhen tentato: ma il Napoli resta fermo sulla clausola

Il club turco è pronto a offrire a Osimhen un ingaggio da 16 milioni di euro netti a stagione, una cifra significativa che, pur inferiore all’offerta araba, ha convinto il giocatore per motivazioni sportive. L’ex Lille, infatti, avrebbe detto no all’Al-Hilal, che gli proponeva 40 milioni l’anno per tre stagioni, scegliendo di restare nel calcio europeo.

A rafforzare l’interesse del Galatasaray è il legame sviluppato da Osimhen con l’ambiente di Istanbul, dove ha trascorso un breve periodo in prestito, non ufficializzato ma comunque determinante per la sua volontà di tornare. Il feeling con squadra e tifosi è stato tale da spingere l’attaccante a fare della Süper Lig la sua prima scelta.

Tuttavia, lo scoglio principale resta la clausola rescissoria da 75 milioni di euro fissata da Aurelio De Laurentiis, che ha ribadito la sua posizione: «Nessuno sconto, chi vuole Osimhen dovrà pagare per intero». Il Galatasaray, finora, si è fermato a un’offerta tra i 50 e i 60 milioni.

Ritiro o cessione: entro metà luglio la decisione definitiva

Se l’accordo non dovesse concretizzarsi entro metà luglio, Osimhen sarà regolarmente convocato per il ritiro estivo del Napoli, con la possibilità che il club attivi un rinnovo unilaterale fino al 2027. Nel frattempo, la dirigenza monitora il mercato degli attaccanti in caso di cessione.

I nomi in cima alla lista sono Darwin Núñez (Liverpool) e Lorenzo Lucca (Udinese), ma entrambi hanno valutazioni elevate. In alternativa, si tiene d’occhio anche Nicolas Jackson del Chelsea, profilo più accessibile ma ancora in fase esplorativa.