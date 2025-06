Calciomercato estero, Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal! L’Arabia Saudita nel destino dell’attaccante di proprietà del Napoli

Calciomercato estero, Osimhen ha accettato l’offerta dell’Al-Hilal! Sfuma la pista Juve per il nigeriano

Come riferito da Sky, Victor Osimhen ha detto sì all’offerta dell’Al-Hilal, accettando le condizioni proposte dal club saudita per un contratto ricchissimo che lo porterebbe a lasciare l’Europa. L’attaccante nigeriano, nome caldo anche per il calciomercato Juventus, è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita, ma per il momento resta ancora da definire l’accordo economico tra le due società.

L’Al-Hilal ha presentato una proposta da 70 milioni di euro al Napoli, cifra ritenuta ancora insufficiente dalla dirigenza partenopea, che continua a chiedere almeno 75 milioni per lasciar partire il suo bomber. La trattativa è calda e potrebbe chiudersi nei prossimi giorni, salvo colpi di scena.

Se così dovesse essere, Osimhen prenderà parta al Mondiale per club che avrà inizio il porssimo 15 giugno e che vedrà l’Al Hilal impegnato nel girone di Pachuca, Salisburgo e soprattutto Real Madrid.