Calciomercato estero, Rodrygo in uscita dal Real Madrid! Il brasiliano cercato dall’Arsenal, ma non arrivano offerte ufficiali. Le richieste

Il futuro di Rodrygo, attaccante brasiliano classe 2001 del Real Madrid, resta uno dei temi più caldi del calciomercato estivo. Dopo stagioni brillanti condite da gol decisivi e prestazioni di alto livello, il numero 11 delle merengues si trova ora davanti a un possibile cambio di maglia.

Con l’arrivo in panchina di Xabi Alonso, ex allenatore del Bayer Leverkusen, la posizione dell’esterno offensivo sembra essere cambiata radicalmente. Secondo quanto riportato da Marca e da altre fonti spagnole, il nuovo tecnico avrebbe già avuto un confronto diretto con il giocatore, spiegandogli che non rientra nei suoi piani tattici per la stagione 2025/26.

Rodrygo, che sotto la gestione di Carlo Ancelotti aveva trovato spazio e continuità, si trova quindi a dover valutare nuove opportunità. Il brasiliano è legato al Real Madrid da un contratto lungo e da una clausola rescissoria elevata, ma il club sarebbe disposto ad ascoltare offerte intorno ai 100 milioni di euro.

Tra i club interessati spicca l’Arsenal. I Gunners, guidati da Mikel Arteta, seguono da tempo il profilo del brasiliano e vedono in lui un possibile rinforzo di grande qualità per l’attacco. Tuttavia, al momento non è stato formalizzato alcun approccio ufficiale né una proposta concreta.

Sempre secondo Marca, nessun club si sarebbe ancora presentato alla dirigenza del Real Madrid per avviare una trattativa, nemmeno a livello preliminare. Il calciomercato è ancora lungo e le dinamiche possono cambiare rapidamente, ma Rodrygo avrebbe manifestato l’intenzione di definire il proprio futuro entro la fine di luglio, per evitare una situazione di incertezza a ridosso dell’inizio della stagione.

La partenza di Rodrygo potrebbe segnare la fine di un ciclo e aprire nuovi scenari per il reparto offensivo del Real, dove stanno emergendo giovani stelle come Endrick e dove Kylian Mbappé è pronto a diventare il nuovo leader tecnico.