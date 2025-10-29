Calciomercato estero, una squadra francese piomba su Endrick (e non è il Psg)! L’annuncio di Fabrizio Romano sulla trattativa che vede protagonista il talento brasiliano del Real Madrid

Calciomercato estero, una squadra francese piomba su Endrick (e non è il Psg)! L’annuncio di Romano. Si tratta per il prestito con il Real Madrid

Arriva una vera e propria bomba di mercato firmata Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di trasferimenti internazionali ha rivelato che l’Olympique Lione ha avviato le trattative con il Real Madrid per ottenere in prestito a gennaio il giovane talento brasiliano Endrick, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale.

Secondo Romano, il club francese avrebbe già presentato un piano ufficiale al giocatore e al suo entourage, con l’obiettivo di garantirgli spazio e continuità nella seconda parte della stagione. «Sappiate che l’Olympique Lione ha avviato le trattative per ingaggiare Endrick in prestito a gennaio. Sono già in corso i colloqui con un approccio ufficiale per il prestito dal Real Madrid. L’OL ha presentato il suo piano al giocatore, che è aperto al dialogo e sta valutando tutte le opzioni», ha scritto Romano sui propri canali ufficiali.

Endrick, talento del futuro del Real Madrid

Classe 2006, Endrick è stato acquistato dal Real Madrid per oltre 60 milioni di euro dal Palmeiras, ma finora ha trovato poco spazio in una rosa ricca di stelle offensive. L’idea del prestito al Lione permetterebbe al giovane attaccante di accumulare minuti e maturare esperienza in un campionato competitivo come la Ligue 1, in attesa di ritagliarsi un ruolo da protagonista a Madrid.

Al momento, il dialogo tra le parti è aperto e costruttivo, con il Real Madrid che valuterà attentamente la destinazione migliore per lo sviluppo del suo gioiello. Intanto, i tifosi del Lione sognano già l’arrivo di un nuovo talento per rilanciare la stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime calciomercato live