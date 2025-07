Calciomercato estero, Walker resta in Inghilterra! Dopo la fine del prestito al Milan, pronto per l’avventura al Burnley

Calciomercato estero, Walker resta in Inghilterra! In chiusura il trasferimento del terzino dal City al Burnley

Dopo una stagione in prestito al Milan, Kyle Walker è pronto a lasciare definitivamente il Manchester City. Il terzino destro inglese, 35 anni, ha trovato un accordo con il Burnley, come riportato da The Athletic, e si appresta a firmare un contratto biennale con il club neopromosso in Premier League.

L’operazione si concluderà per una cifra complessiva vicina ai 5 milioni di sterline (circa 6,8 milioni di euro), bonus inclusi. Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, che pone fine alla lunga esperienza di Walker con i Citizens, iniziata nel 2017.

Chi è Kyle Walker: un veterano della Premier League

Walker è uno dei difensori più esperti del panorama inglese. Cresciuto nel vivaio dello Sheffield United, ha raggiunto la notorietà con il Tottenham Hotspur, dove ha giocato per otto stagioni prima del passaggio al Manchester City. Con il club di Pep Guardiola, ha vinto tutto: cinque Premier League, due FA Cup, quattro Carabao Cup e una Champions League.

Nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 80 presenze con la Nazionale inglese, diventando uno dei punti fermi della difesa dei Tre Leoni.

Il ritorno da protagonista sotto la guida di Scott Parker

Il trasferimento al Burnley rappresenta per Walker un’occasione per ritrovare continuità in patria. Il club, appena tornato in Premier League, lo considera un colpo di grande rilievo per rafforzare la retroguardia. Interessante anche il legame personale: l’allenatore del Burnley, Scott Parker, è stato compagno di squadra di Walker ai tempi del Tottenham (2011-2013).

Walker, che ha ancora un anno di contratto con il City, sta sostenendo le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale. Al Milan ha disputato 16 partite tra campionato e coppe, ma i rossoneri non hanno esercitato l’opzione di riscatto.