Calciomercato fino a dicembre, occasioni per tutti: più facile arrivare a Pogba e Vidal, chi ha giocato meno può avere più occasioni

Più tempo per fare affari tra le varie big, ma anche poter dimostrare qualcosa in più. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla proposta di allungare il mercato da giugno fino a dicembre.

Una squadra top che inizia male – si legge – potrebbe avere più tempo per correre ai ripari, mentre gli affari più importanti potrebbero essere chiusi con maggiore calma.