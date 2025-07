Calciomercato Fiorentina, Asllani obiettivo concreto. Affare possibile con l'Inter? Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Asllani resta un obiettivo, ma l’Inter frena la trattativa. La situazione in casa viola

Tra i profili più interessanti che potrebbero movimentare la seconda parte del calciomercato Fiorentina c’è senza dubbio Kristjan Asllani, centrocampista classe 2002 dell’Inter, finito sempre più ai margini del progetto tecnico nerazzurro. Nonostante oltre 100 presenze ufficiali e una costante convocazione con la Nazionale albanese, il regista non rientra più nei piani di Cristian Chivu, che ha scelto per il prossimo anno una mediana più fisica e dinamica.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, non ci sono trattative ufficialmente aperte al momento, ma il futuro di Asllani appare segnato. Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha dichiarato: «Dopo tre stagioni in nerazzurro, riteniamo sia arrivato il momento per Kristjan di trovare un progetto che gli permetta di giocare con maggiore continuità». Una dichiarazione che apre chiaramente alla cessione, e che accende l’attenzione di vari club, tra cui la Fiorentina.

Proprio nel contesto del calciomercato Fiorentina, il nome di Asllani è stato valutato con grande interesse. I viola, infatti, sono alla ricerca di un centrocampista capace di garantire ordine in fase di impostazione e qualità nel palleggio, caratteristiche che il giovane albanese possiede. Tuttavia, la richiesta dell’Inter – fissata attorno ai 20 milioni di euro – ha momentaneamente rallentato ogni sviluppo concreto. La cifra è considerata troppo alta dalla dirigenza gigliata, soprattutto in mancanza di cessioni imminenti che possano sbloccare risorse finanziarie.

Nonostante la fase di stallo, il profilo di Asllani rimane sul taccuino della Fiorentina e il suo nome potrebbe tornare di attualità nelle prossime settimane, qualora il prezzo scendesse o si aprisse alla formula del prestito con diritto di riscatto. Il calciomercato Fiorentina è in attesa di sviluppi, e il club toscano resta vigile anche su altri fronti, ma l’interesse per un giovane con esperienza in Serie A come Asllani resta concreto.

Con diverse settimane ancora a disposizione prima della chiusura del mercato, la situazione potrebbe evolversi. Molto dipenderà dalle uscite in casa viola e da eventuali aperture dell’Inter su una formula più flessibile. Il futuro di Asllani è ancora da scrivere, e la Fiorentina potrebbe giocare un ruolo da protagonista.