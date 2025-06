Calciomercato Fiorentina, Bernabé obiettivo concoreto per l'estate viola. Ecco le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: Bernabé obiettivo concreto per il centrocampo. Ecco la situazione attuale

Il calciomercato Fiorentina prosegue a ritmi altissimi. Dopo aver piazzato già tre colpi importanti, il club viola guarda ora con decisione alla mediana. Il prossimo obiettivo è chiaro: trovare un playmaker in grado di dettare i tempi del gioco e dare qualità alla manovra. Il nome in cima alla lista è quello di Adrián Bernabé, regista spagnolo in forza al Parma.

Il profilo del classe 2001 piace molto alla dirigenza gigliata e, secondo quanto riportato da La Nazione, sarebbe stato suggerito anche da Stefano Pioli, tornato ad avere un ruolo di riferimento nella progettazione tecnica del club. Bernabé è considerato il giocatore ideale per completare il centrocampo della nuova Fiorentina, in vista di una stagione ambiziosa su più fronti.

Tuttavia, la trattativa con il Parma non si preannuncia semplice. Il club emiliano valuta il suo regista circa 20 milioni di euro, una cifra ritenuta ancora troppo alta dalla Fiorentina, che per il momento preferisce non forzare i tempi. La strategia viola è chiara: attendere, sperando che i ducali possano ammorbidire le loro richieste col passare delle settimane.

Dal canto suo, anche Bernabé sembra intrigato dall’idea di trasferirsi a Firenze, vedendo nella Fiorentina una tappa di crescita e una vetrina importante in Serie A. I suoi agenti sarebbero già stati contattati da Pradè e dalla dirigenza viola, che sta valutando la fattibilità dell’operazione senza creare false aspettative.

Il calciomercato della Fiorentina resta dunque in pieno fermento, con il centrocampo al centro delle prossime mosse. Dopo gli arrivi già definiti, la società vuole ora piazzare un colpo di qualità, e Bernabé rappresenta una scelta coerente con l’identità tecnica voluta per la squadra.

Il lavoro di Pradè proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di strappare il sì del Parma e portare a casa un giocatore giovane ma già pronto per il salto in una piazza ambiziosa come Firenze.