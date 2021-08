Calciomercato Fiorentina, il City prepara l’offerta per Vlahovic

Calciomercato Fiorentina, i citizens pronti a farsi avanti con una proposta importante per acquistare Dusan Vlahovic: i dettagli

Non c’è solo Harry Kane nel mirino del Manchester City, intenzionato a regalare a Pep Guardiola un centravanti di livello. Come riportato da Rai Sport, infatti, i citizens starebbero preparando un’offerta irrinunciabile da presentare alla Fiorentina per arrivare a Dusan Vlahovic.

Per il centravanti serbo, seguito anche da Juventus e Inter, gli inglesi potrebbero arrivare ad accontentare la richiesta di 60 milioni di euro, che renderebbe vano ogni tentativo di rinnovo e di interesse delle altre squadre.