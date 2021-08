Kane, futuro incerto: non parte col Tottenham in Conference League

Harry Kane non parte con il Tottenham per la gara di Conference League: il suo futuro agli Spurs è ancora incerto

Il Tottenham sfida il Pacos Ferreira in Conference League: gli inglesi di Nuno Espirito Santo faranno il loro esordio europeo dopo la partenza fantastica in Premier League. Nonn viaggia con la squadra Harry Kane.

Come riporta Sky Sport, l’attaccante inglese non ci sarà nella trasferta europea e si torna a parlare del suo futuro ancora incerto: il City potrebbe fare lo sforzo decisivo ora che Kane sembra in rottura con il club.