Calciomercato Fiorentina: i viola stanno sondando il terreno in casa Parma per Gervinho e Inglese

La Fiorentina cerca un attaccante in casa Parma ne avrebbe trovati ben due. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, i viola avrebbero messo nel mirino Gervinho e Roberto Inglese.

Il primo vorrebbe andar via, anche se il ritorno di D’Aversa potrebbe fargli cambiare idea. Mentre il secondo è ormai finito in panchina e vorrebbe cambiare aria per tornare a giocare con continuità.