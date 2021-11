Fiorentina, Vlahovic sempre più verso l’estero: Juventus ultima spiaggia

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra sempre più destinato verso l’estero, con la Juventus che difficilmente potrà inserirsi

La Fiorentina e Dusan Vlahovic si separeranno, questa è ormai cosa certa. C’è solo da capire se già a gennaio o in estate. Probabilmente, il serbo resterà fino a fine stagione in viola così che il suo entourage possa chiedere una ricca commissione senza che la società possa mettersi di traverso.

Come riportato da La Nazione, il futuro di Vlahovic sembra sempre più orientato ad essere all’estero. La Juventus sarebbe infatti l’ultima occasione possibile, dato che i bianconeri dovranno già pagare alla Fiorentina i 40 milioni più probabili 10 di bonus per Chiesa, e hanno chiuso il bilancio 2020/21 con 209,9 milioni di rosso. Inoltre il presidente Commisso non vorrebbe cedere alla Juventus il suo gioiello. Il serbo vede quindi il possibile trasferimento all’estero, con il nuovo Tottenham di Conte pronto a forzare la mano.