Calciomercato Fiorentina, Iachini insiste per Juan Jesus. La situazione

Calciomercato Fiorentina: la difesa a 3 di Beppe Iachini necessita di un difensore mancino. Il prescelto sarebbe Juan Jesus della Roma

La Fiorentina continua a lavorare per puntellare la squadra: sono due i nomi nel mirino della dirigenza viola, uno per la difesa ed uno per il centrocampo.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina è alla ricerca di un difensore di piede sinistro, per la difesa a 3 di Iachini. Continuano i contatti con la Roma per Juan Jesus. Si lavora anche per il centrocampo: il sogno è Duncan.