Calciomercato Fiorentina, l’obiettivo numero uno è Kannemann

Calciomercato Fiorentina, si muove Pradè per rinforzare la rosa a disposizione di Beppe Iachini per la seconda part della stagione

Cutrone è stato il primo rinforzo che il patron Rocco Commisso ha regalato a Iachini, però non finisce qua. Pradè è infatti al lavoro per l’acquisto di almeno due giocatori. Tra gli interessati c’è anche Bonifazi anche se il vero obiettivo è Kannemann, in forze al Gremio.

Proprio per questo, come riporta la Gazzetta dello Sport, è stato bloccato il passaggio di Pedro al Flamengo. Il giocatore interessa al Gremio e potrebbe essere usato come pedina di scambio nell’affare.