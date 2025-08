Calciomercato Fiorentina, come sta procedendo la trattativa per il rinnovo di Kean? - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina: trattativa in corso per il rinnovo di Kean, fiducia sull’accordo

Il calciomercato Fiorentina continua a tenere banco, soprattutto sul fronte delle trattative legate ai rinnovi contrattuali. In queste ore, l’attenzione è puntata su Moise Kean, attaccante arrivato in questa sessione di mercato, su cui la dirigenza viola sta lavorando per trovare un’intesa definitiva che possa blindare il giocatore anche per le prossime stagioni.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ci sarebbe ancora una certa distanza tra la richiesta dell’entourage di Kean e la proposta iniziale presentata dalla Fiorentina. La società toscana, tuttavia, avrebbe già manifestato l’intenzione di alzare l’offerta, partendo da una base di 2 milioni di euro netti a stagione, per cercare di avvicinarsi alle cifre richieste dal calciatore e chiudere positivamente l’operazione.

Il clima resta comunque positivo: da entrambe le parti c’è la volontà di continuare insieme, e in casa viola si respira un certo ottimismo sul buon esito della trattativa. Il giocatore, che ha scelto Firenze per rilanciarsi dopo alcune stagioni altalenanti, si sarebbe già ambientato bene nell’ambiente viola e avrebbe dato segnali di apertura alla permanenza, purché si trovi un equilibrio soddisfacente sul piano economico.

Il rinnovo di Kean rappresenta uno dei punti centrali del calciomercato Fiorentina, in un’estate che ha visto il club lavorare con decisione per costruire una rosa competitiva sotto la guida del nuovo tecnico Raffaele Palladino. Una volta definito il futuro dell’ex attaccante di Juventus ed Everton, la dirigenza si concentrerà su un altro rinnovo importante, quello del terzino brasiliano Dodô, anch’egli considerato un tassello fondamentale nel progetto tecnico viola.

In sintesi, il calciomercato Fiorentina non si limita solo ai nuovi acquisti, ma punta anche a consolidare le basi della squadra attuale. Il rinnovo di Kean è una priorità immediata e, se tutto andrà secondo i piani, potrebbe essere ufficializzato entro le prossime settimane. Con il giocatore motivato e il club disposto a fare uno sforzo economico, le condizioni per un accordo sembrano esserci tutte.