Calciomercato Fiorentina, tre nuovi talenti per il settore giovanile! Spicca il nome di Floro Flores Jr! Tutti i dettagli

La Fiorentina continua a investire sul futuro e lo dimostra con l’ultimo annuncio ufficiale: tre nuovi giovani calciatori entrano a far parte del settore giovanile viola. Il club gigliato, da sempre attento alla crescita dei talenti italiani, ha confermato l’ingaggio di tre promesse nate rispettivamente nel 2009, 2010 e 2011.

Tra i nuovi arrivi spicca il nome di Armando Floro Flores, classe 2011, figlio dell’ex attaccante Antonio Floro Flores, noto per aver militato in squadre come Udinese, Napoli e Sassuolo e ricordato per la sua velocità e abilità nel dribbling. Il giovane Armando ha attirato l’attenzione degli osservatori grazie alle sue prestazioni nella Pasquale Foggia Academy, scuola calcio fondata da Pasquale Foggia, ex fantasista e dirigente sportivo, oggi impegnato nella formazione tecnica dei più piccoli.

Accanto a lui si uniscono due altre promesse. Fonti vicine alla società parlano di profili interessanti, già distintisi in tornei giovanili regionali e in alcune selezioni federali. L’obiettivo della Fiorentina è quello di plasmare nuovi talenti da inserire gradualmente nei ranghi professionistici, confermando l’attenzione strategica del club verso il vivaio.

Settore giovanile Fiorentina: investimento e visione

Il vivaio viola è stato negli ultimi anni uno dei più produttivi del panorama italiano, con giocatori come Gaetano Castrovilli e Riccardo Sottil che hanno fatto il salto in prima squadra. L’arrivo di questi tre giovanissimi rientra in una programmazione a lungo termine, volta a potenziare le rose Under nella stagione 2025/2026.

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica di aver formalizzato gli accordi con i seguenti tre giovani calciatori che entreranno a far parte del proprio Settore Giovanile:

Leonardo Clarizia, attaccante classe 2009, ha sottoscritto un contratto di apprendistato della durata di 3 anni. Paolo Paris, difensore classe 2010, ha sottoscritto un tesseramento annuale con prestazione volontaria, comprensivo di diritto di opzione per un successivo contratto di apprendistato della durata di 3 anni. Armando Floro Flores, esterno sinistro classe 2011, ha sottoscritto un tesseramento biennale con prestazione volontaria, comprensivo di diritto di opzione per un successivo contratto di apprendistato della durata di 3 anni