Calciomercato Fiorentina, quale sarà il futuro di Dodo? Una big italiana prova a comprare il terzino viola - Calcio News 24

Calciomercato Fiorentina, la situazione attuale intorno a Dodo. Quella big fa veramente sul serio per il terzino viola

Il nome di Dodo continua a circolare con insistenza nel mercato estivo, attirando l’attenzione di diversi club, sia italiani che stranieri. Dopo una stagione estremamente positiva per il calciomercato Fiorentina, il terzino brasiliano è finito nel mirino di alcune società pronte a investire su di lui in vista della prossima stagione. Tra queste, secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, ci sarebbe anche il Milan.

Il club rossonero è alla ricerca di rinforzi per la fascia destra e vede in Dodo un profilo interessante per qualità tecniche e capacità di spinta. Classe 1998, il brasiliano ha saputo distinguersi in Serie A per continuità, rapidità e abilità nel supportare la fase offensiva, senza dimenticare il suo contributo in fase difensiva. Le sue prestazioni sono state fondamentali nella buona stagione della Fiorentina, sia in campionato che nelle coppe, e questo ha inevitabilmente acceso i riflettori su di lui.

Tuttavia, il suo futuro non appare scontato. La Fiorentina considera Dodo uno dei suoi elementi chiave e non sembra intenzionata a lasciarlo partire facilmente. La valutazione fatta dal club viola, infatti, è piuttosto alta e potrebbe rappresentare un ostacolo importante per eventuali trattative. Nonostante ciò, il Milan resta vigile e potrebbe avanzare un’offerta nei prossimi giorni, soprattutto se dovessero esserci uscite nel reparto arretrato.

La concorrenza, però, non manca. Anche altri club, italiani ed europei, avrebbero messo gli occhi sul terzino, valutando un possibile affondo nei prossimi mesi. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che per il momento resta concentrato sulla preparazione estiva con la Fiorentina, in attesa di eventuali sviluppi.

Il mercato è ancora lungo, ma una cosa è certa: Dodo è uno dei nomi più caldi di questa sessione, e la sua permanenza a Firenze non è più così scontata.