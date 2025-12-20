Gabriel Jesus va in Serie A? Spunta una nuova indiscrezione. Quella squadra pressa per l'attaccante - Calcio News 24

Ultime Notizie
Il mercato rossonero si infiamma e un nome di calibro internazionale torna a farsi strada in Serie A: Gabriel Jesus. Secondo quanto riportato dall’esperto Gianluigi Longari di Sportitalia, l’entourage dell’attaccante brasiliano avrebbe nuovamente proposto il giocatore al Milan, aprendo scenari interessanti per il reparto offensivo guidato da Massimiliano Allegri.
L’avventura di Gabriel Jesus all’Arsenal sembra giunta a una fase delicata, segnata da infortuni e dalla rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per gran parte del 2025. Ora il brasiliano cerca un progetto che gli garantisca continuità e centralità, elementi fondamentali non solo per ritrovare il ritmo partita, ma anche per convincere il CT Ancelotti in vista del Mondiale 2026.
L’opzione sul tavolo sarebbe un prestito secco fino a giugno, una formula che permetterebbe al Milan di aggiungere un elemento di qualità senza dover affrontare subito l’esborso per il cartellino. La mossa non sostituirebbe Niclas Füllkrug, già scelto per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Gimenez, ma rappresenterebbe un rinforzo in più, soprattutto alla luce delle prestazioni deludenti di Christopher Nkunku.
Le valutazioni interne proseguono: il club deve capire se l’ingaggio di circa 7 milioni netti annui, parzialmente condiviso con l’Arsenal, sia sostenibile. Il post-Natale sarà decisivo per definire la trattativa, con nuovi contatti già programmati tra le parti per valutare la fattibilità dell’operazione.
L’eventuale arrivo di Gabriel Jesus in Serie A rappresenterebbe un colpo di grande impatto, capace di aumentare la competitività del Milan in campionato e nelle coppe. La dirigenza rossonera, pur attenta al bilancio, non esclude che un giocatore di questo calibro possa dare alla squadra quella qualità e incisività mancanti in attacco, aprendo un nuovo capitolo di mercato per il club milanese.
