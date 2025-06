Calciomercato Galatasaray, un tesoro da 90 milioni che si trasforma in un incubo di mercato. La grana dei 37 “esodati” di lusso che sta bloccando le grandi di Turchia

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Galatasaray, con i problemi che stanno bloccando la squadra turca. Tutti i dettagli

Con la fine della stagione, il calciomercato entra nel vivo e i club sono impegnati nella febbrile ricerca di rinforzi per le proprie rose. Tuttavia, per molte società, e in particolare per le big, esiste un problema tanto complesso quanto l’acquisto di nuovi talenti: la gestione dei giocatori di rientro dai prestiti. Una questione che in Turchia, per i tre grandi club di Istanbul – Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray – ha assunto le dimensioni di una vera e propria emergenza.

Secondo un’analisi del mercato turco, la stragrande maggioranza dei calciatori mandati a giocare altrove durante la stagione non è riuscita a guadagnarsi la riconferma. Su un totale di 41 giocatori ceduti in prestito dalle tre grandi potenze del calcio turco, ben 37 sono stati costretti a fare ritorno alla base. Solo due di loro sono stati riscattati dai club in cui hanno militato, mentre altri due hanno optato per la rescissione consensuale del contratto.

Questo esodo di ritorno rappresenta un notevole grattacapo tecnico e finanziario. I 37 giocatori rientrati, tra cui figurano anche nomi di fama internazionale, costituiscono un “tesoretto” dal valore di mercato complessivo stimato in circa 90 milioni di euro. Si tratta di un capitale che, invece di essere una risorsa, rischia di trasformarsi in un peso per le casse dei club.

Le dirigenze di Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray si trovano ora di fronte a una missione complicata: dovranno trovare una nuova sistemazione per quasi quaranta atleti, cercando di monetizzare le cessioni o di orchestrare nuovi prestiti. Un’operazione indispensabile per liberare spazio nel monte ingaggi e nelle liste, e per finanziare le campagne acquisti in entrata. Il successo del loro mercato, dunque, non si misurerà solo dai grandi colpi, ma anche dalla capacità di risolvere questo affollato e oneroso puzzle dei rientri.