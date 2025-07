Calciomercato Genoa, una big italiana pronta ad acquistare il difensore rossoblu De Winter. Le ultime - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: il Bologna mette gli occhi su Koni De Winter, valutazione da 25 milioni. Le ultime

Il calciomercato Genoa inizia a scaldarsi, soprattutto sul fronte delle uscite. Tra i nomi più chiacchierati in questa fase iniziale della sessione estiva c’è quello di Koni De Winter. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Bologna avrebbe manifestato un concreto interesse per il difensore belga, protagonista di una stagione solida con la maglia rossoblù.

Il club emiliano è alla ricerca di un possibile sostituto nel caso in cui Sam Beukema dovesse lasciare la squadra. Le voci su un suo addio si fanno sempre più insistenti e per questo la dirigenza felsinea si sta muovendo in anticipo. Tra i profili valutati, Koni De Winter è in cima alla lista dei desideri. Il Bologna avrebbe già chiesto informazioni al Genoa per capire i margini di una possibile trattativa.

Il calciomercato Genoa però non ha intenzione di svendere i suoi pezzi pregiati. La valutazione fissata per il giovane difensore si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra che riflette l’importanza del giocatore nello scacchiere di Vieira e le prospettive future legate alla sua crescita. De Winter, classe 2002, ha dimostrato grande affidabilità sia in fase difensiva sia nella costruzione del gioco, attirando l’attenzione anche di altri club, sia in Italia che all’estero.

Per il Genoa, l’eventuale cessione di De Winter rappresenterebbe un colpo significativo, ma allo stesso tempo un’opportunità per reinvestire e continuare il percorso di crescita iniziato sotto la guida dell’allenatore ex Milan. Il club ligure è consapevole dell’interesse che i suoi talenti stanno generando sul mercato e sta valutando con attenzione ogni offerta per non indebolire la rosa senza le giuste contropartite.

Dal punto di vista del Bologna, invece, l’affondo su De Winter rappresenterebbe un investimento importante, coerente con la linea verde che il club sta seguendo nelle ultime stagioni. Un acquisto del genere rafforzerebbe la retroguardia rossoblù e garantirebbe un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A.

In sintesi, il dossier calciomercato Genoa tiene banco anche in ottica difensori. La possibile partenza di De Winter potrebbe rappresentare uno dei movimenti più interessanti dell’estate, con il Bologna pronto a fare sul serio. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’operazione potrà concretizzarsi.