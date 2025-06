Calciomercato Genoa, per il centrocampo si cerca il possibile erede di Badelj. Occhi puntati su Duda

Come riportato da Secolo XIX a cercando dal mercato degli svincolati un nuovo nome per rafforzare il proprio centrocampo il www.calcionews24.com/genoache si è soffermata con forte interesse sul nome di Ondrej Duda.

Lo slovacco, trentenne e reduce da due stagioni al Verona, si è affermato come centrocampista centrale arretrato dopo anni iniziati da trequartista e la sua versatilità lo ha reso appettibile ai lucani che cercano un potenziale erede per Badelj.

Il Grifone non è però la sola squadra in corsa per il giocatore con il Torino, che con l‘ufficialità di Baroni, ex tecnico di Duda in gialloblù, è fortemente interessato al giocatore.

Tra Hellas Verona e Torino è quindi in atto un’asta per catturare l’interesse del giocatore con i veneti che per trattenere il centrocampista hanno puntato ad un biennale da 800 mila euro netti a stagione, ma il Torino ha rilanciato con un triennale e un ritocco sull’ingaggio.

Ora la palla passa al Genoa che dovrà decidere se rilanciare per aggiudicarsi le prestazioni di Duda, che nei prossimi giorni farà sapere la suadecisione definitiva che potrebbe chiudere una delle prime trattative chiave del mercato rossoblù.

Ma attenzione, l’ipotesi Serie A non è la sola ad attirare il centrocampista che come si legge su Calciohellas.it attira interesse anche in Turchia, con delle fonti locali che metterebbero il Trabzonspor, ex squadra di Hamsik, in pole per l’ingaggio del giocatore, con l’ex Napoli a facilitare i contatti tra le parti.