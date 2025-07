Calciomercato Genoa: rinforzo per la difesa! Arriva in prestito dalla Juventus. Operazione lampo chiusa dal Grifone

Il calciomercato del Genoa si accende con un’operazione a sorpresa, destinata a rinforzare in modo significativo il pacchetto arretrato a disposizione del tecnico. Il Grifone è infatti a un passo dal chiudere l’acquisto di Facundo González, talentuoso difensore centrale di proprietà della Juventus. La trattativa, condotta in modo rapido e silenzioso, è ormai alle battute finali, con il club rossoblù pronto ad accogliere uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale nel suo ruolo. Lo riporta Tuttomercatoweb.

Chi è Facundo González: un campione del mondo per il Genoa

Classe 2003, uruguaiano con passaporto spagnolo, Facundo González è un difensore moderno, forte fisicamente e abile nell’impostazione del gioco. Il suo nome è salito alla ribalta internazionale nel 2023, quando è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria dell’Uruguay al Mondiale Under 20, formando una coppia difensiva insuperabile. Acquistato dalla Juventus dal Valencia, nella scorsa stagione ha maturato un’esperienza fondamentale in Olanda, giocando in prestito con la maglia del Feyenoord. Nel campionato Eredivisie ha ben figurato, dimostrando di essere pronto per un campionato competitivo come la Serie A.

L’operazione con la Juventus: un affare per tutti

L’affare rappresenta una mossa strategica per tutte le parti coinvolte. Il Genoa si assicura un difensore dal potenziale enorme, su cui costruire la difesa del futuro. Per Facundo González, il trasferimento a Genova rappresenta l’occasione ideale per trovare continuità e un ruolo da protagonista in un club storico della Serie A. La Juventus, dal canto suo, realizza una plusvalenza da un giocatore non centrale nel proprio progetto tecnico immediato, mantenendo magari un diritto di riacquisto. Le prossime ore saranno decisive per limare gli ultimi dettagli e per l’annuncio ufficiale di un colpo che infiamma il mercato del Genoa.