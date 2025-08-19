Calciomercato Genoa, Frendrup verso l'addio? Una big ci prova per il centrocampista - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Frendrup verso l’addio? L’Inter ci pensa seriamente. La situazione attuale

Il Calciomercato Genoa potrebbe riservare una sorpresa dell’ultima ora: l’addio di Morten Frendrup, uno dei pilastri del centrocampo rossoblù dalla promozione in Serie A. Proprio in un’estate in cui sembrava esserci meno movimento intorno al centrocampista danese, si moltiplicano invece le voci su un possibile trasferimento che, a questo punto, non è più da escludere.

Frendrup è stato una figura centrale nel progetto tattico prima con Gilardino e ora con Patrick Vieira, un mediano instancabile, con doti fisiche e tattiche che lo rendono difficilmente sostituibile. Nonostante ciò, come spesso accade nel Calciomercato Genoa, non esistono giocatori realmente incedibili. Il club ligure, negli ultimi anni, ha sempre mantenuto una linea aperta alle cessioni, a patto che l’offerta sia congrua.

Calciomercato Genoa: valutazione da top player per Frendrup

Secondo le ultime indiscrezioni, la valutazione attuale di Frendrup si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra elevata, ma giustificata dal rendimento costante del giocatore e dalla sua importanza nello scacchiere tattico genoano. La richiesta è lievitata ulteriormente dopo la cessione di Koni De Winter al Milan, proprio per evitare di perdere in una sola sessione estiva due titolari fondamentali.

In questa fase del Calciomercato Genoa, il club intende monetizzare al massimo senza compromettere l’equilibrio della squadra. Se all’inizio della sessione erano stati Milan e Napoli a monitorare Frendrup, ora è soprattutto l’Inter a fare sul serio. I nerazzurri sono alla ricerca di un centrocampista di sostanza e Frendrup rappresenta uno dei profili più apprezzati da Inzaghi e dalla dirigenza interista.

Calciomercato Genoa: l’Inter fa sul serio

Il nome di Frendrup è ora uno dei più caldi tra quelli accostati all’Inter, che ha urgenza di rinforzare la zona mediana con un giocatore di corsa e qualità difensive. Il Calciomercato Genoa potrebbe dunque regalare un colpo di scena proprio nelle ultime settimane di agosto.

Se l’offerta giusta dovesse arrivare, la società rossoblù non si opporrà alla partenza del danese, già pronto per il salto in una big del campionato. La palla, adesso, è nelle mani dell’Inter.