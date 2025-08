Calciomercato Genoa, Frendrup fortemente nel mirino di una squadra italiana. Le novità - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: Frendrup al centro dei desideri dell’Inter. La situazione

Il calciomercato Genoa si infiamma attorno al nome di Morten Frendrup, uno dei talenti più in vista della rosa rossoblù. Dopo una stagione brillante, il centrocampista danese classe 2001 è finito nel mirino dell’Inter, che sta valutando attentamente il suo profilo per rinforzare il centrocampo. Con l’affare Lookman ancora in fase di definizione, il club nerazzurro è entrato nella seconda fase della sua campagna estiva e guarda con interesse ai giocatori più promettenti del panorama italiano. E Frendrup è uno di questi.

L’operazione, se andasse in porto, rappresenterebbe un colpo significativo anche per il calciomercato Genoa, che potrebbe monetizzare una delle sue migliori risorse. Frendrup è considerato un elemento chiave nello scacchiere di Gilardino, ma la possibilità di approdare in una big come l’Inter potrebbe cambiare gli equilibri. Le sue caratteristiche – intensità, dinamismo, capacità di pressing e rapidità nelle transizioni – lo rendono ideale per il gioco richiesto da Cristian Chivu, neoallenatore nerazzurro.

Non è un caso che l’Inter lo stia seguendo da vicino: oltre alla grinta e alla corsa, Frendrup offre una visione di gioco moderna, una pulizia tecnica notevole e una grande versatilità tattica. Tutti elementi che si sposano perfettamente con il nuovo progetto nerazzurro, orientato su profili giovani ma già pronti per alti livelli. Il calciomercato Genoa, dunque, potrebbe essere protagonista di un affare importante, anche in prospettiva futura.

Parallelamente, a Milano si valuta la possibilità di fare spazio con qualche cessione. Tra i nomi in uscita spunta quello di Piotr Zielinski, arrivato dal Napoli a parametro zero ma non perfettamente in sintonia con la visione tattica di Chivu. In caso di offerte concrete dall’estero, il centrocampista polacco potrebbe salutare.

Il Genoa, dal canto suo, osserva l’evolversi della situazione con attenzione: un’eventuale cessione di Frendrup porterebbe risorse da reinvestire, ma rappresenterebbe anche una perdita tecnica rilevante. In questo senso, il calciomercato Genoa resta aperto a ogni scenario, valutando anche eventuali contropartite tecniche o formule vantaggiose per il club ligure.

Il futuro di Frendrup, insomma, è uno dei temi caldi di questa estate. E il suo destino potrebbe intrecciarsi a doppio filo tra Milano e Genova.