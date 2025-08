Calciomercato Genoa, prima di comprare bisogna vendere. Ecco quali saranno le cessioni - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: sfoltimento della rosa in corso, tre giovani verso il prestito

Il Calciomercato Genoa entra in una fase strategica: dopo i primi innesti estivi, ora l’obiettivo del club rossoblù è alleggerire una rosa attualmente composta da ben 32 giocatori. Una situazione che non convince il tecnico Karel Vieira, il quale preferirebbe lavorare con un gruppo ridotto a circa 25 elementi. Da qui parte un’operazione di sfoltimento mirata, soprattutto tra i giovani meno utilizzati.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ci sono tre giovani in particolare che potrebbero lasciare Genova nei prossimi giorni, ma con la formula del prestito, per continuare il loro percorso di crescita.

Il primo nome è quello del portiere Lysionok, che potrebbe restare in organico a metà, alternandosi tra la prima squadra e la formazione Primavera. Il Genoa crede nelle sue potenzialità, ma la presenza di profili più esperti tra i pali limita, per ora, le sue opportunità.

Discorso diverso per Papadopoulos, rientrato dal prestito alla Juventus, dove ha vissuto una stagione positiva tra Under 23 e qualche convocazione in prima squadra. Il Genoa sta valutando se offrirgli un nuovo prestito in Serie B o in un club di Serie C di vertice, per garantirgli continuità.

Infine, c’è Debenedetti, uno dei giovani su cui la società punta di più a medio termine. Il suo talento è riconosciuto internamente, ma il Calciomercato Genoa sembra orientato a farlo maturare altrove per una stagione, data la concorrenza nel reparto offensivo e le poche possibilità di impiego immediato.

Queste possibili uscite rientrano nella strategia complessiva del Calciomercato Genoa, che mira non solo a ridurre numericamente la rosa, ma anche a valorizzare i propri giovani in contesti dove possano giocare con regolarità. Il club vuole evitare di tenere in panchina o in tribuna talenti che potrebbero invece crescere altrove.

Oltre alle uscite, il Calciomercato Genoa resta comunque vigile anche su eventuali opportunità in entrata, ma solo a fronte di spazi liberati. La rosa definitiva sarà più snella, ma composta da profili utili fin da subito al progetto tecnico.

Nei prossimi giorni sono attese novità sui primi prestiti in uscita, mentre Vieira lavora per plasmare un gruppo più compatto in vista dell’inizio della stagione.