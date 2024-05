Genoa, il mercato DIPENDE da Gudmundsson: la SITUAZIONE dopo le accuse di violenza sessuale

Le ultime sul futuro con il Genoa di Albert Gudmundsson dopo le accuse di violenza sessuale. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Secolo XIX, le mosse di calciomercato del Genoa dipendono dal futuro di Albert Gudmundsson. Nelle idee del club rossoblù c’è infatti di vendere l’attaccante per circa 35 milioni di euro.

Le accuse di violenza sessuale arrivate dall’Islanda potrebbero però bloccare le trattative, visto che la situazione è difficile da prevedere. Per questo potrebbero essere sacrificati altri calciatori come Martinez o Frendrup per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Non scontata neanche la conferma di Vasquez e De Winter, per cui gli estimatori non mancano.