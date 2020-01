Calciomercato Genoa, in arrivo Eriksson. Le ultime

Calciomercato Genoa: nuovo rinforzo per Davide Nicola a centrocampo. Sarebbe vicino l’arrivo di Sebastian Eriksson

Il Genoa starebbe cercando anche rinforzi per affidare una squadra a Davide Nicola in grado di centrare la salvezza. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe vicino l’arrivo di un centrocampista.

L’identikit corrisponde a quello di Sebastian Eriksson, centrocampista svedese classe 1989 in forza al Goteborg. Nel contratto dello svedese ci sarebbe una clausola che gli consentirebbe di svincolarsi: per lui sarebbe un ritorno in Italia, poichè aveva già militato nel Cagliari.