Calciomercato Genoa, cosa fare con Miretti? Ecco le ultime novità sul centrocampista in vista della prossima stagione - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: occhi su Miretti, il talento della Juventus nel mirino dei rossoblù. La situazione

Il nome di Fabio Miretti è diventato uno dei più caldi del momento nel panorama del calcio italiano. Il giovane centrocampista della Juventus, classe 2003, è al centro di diverse trattative, e tra i club più interessati c’è anche il Genoa, che guarda con grande attenzione all’evolversi della situazione. Il Calciomercato Genoa, infatti, si muove con l’obiettivo di rinforzare la rosa con profili giovani, ma già pronti per la Serie A, e Miretti rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Dopo averlo seguito da vicino durante la scorsa stagione — quando il centrocampista ha accumulato minuti importanti anche in prestito — il club ligure sarebbe pronto a confermare il proprio interesse. Il calciomercato Genoa, infatti, considera Miretti un tassello ideale per il proprio progetto tecnico: giovane, duttile e con esperienza sia in Serie A che nelle competizioni europee. Il suo arrivo rappresenterebbe un importante passo in avanti per il centrocampo rossoblù, soprattutto in ottica futura.

Ma la concorrenza è agguerrita. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, anche Napoli e Milan hanno messo nel mirino il giovane bianconero. Entrambi i club vedono in Miretti un profilo perfetto per ringiovanire la mediana con un talento già rodato nel massimo campionato italiano. Nonostante ciò, il Calciomercato Genoa non ha intenzione di mollare la presa e punta a sfruttare i buoni rapporti con la Juventus per cercare di ottenere un prestito con diritto di riscatto.

In casa Juventus, il futuro di Miretti è ancora in fase di valutazione. Igor Tudor, il nuovo tecnico bianconero, sta cercando di capire come e dove inserire il giovane centrocampista nei propri schemi. Tuttavia, con l’arrivo di nuovi elementi a centrocampo, la concorrenza interna si è fatta più serrata e una cessione temporanea potrebbe rivelarsi la soluzione migliore per tutte le parti.

Le prossime settimane saranno decisive. Il Calciomercato Genoa resta vigile e pronto a cogliere l’occasione qualora la Juventus decidesse di lasciar partire Miretti. Il giovane talento è uno dei principali obiettivi della sessione estiva rossoblù.