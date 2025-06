Calciomercato Genoa, le novità intorno a Ngonge. Fa gola il centrocampista offensivo del Napoli - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: novità importanti sul rinnovo di Messias e nuovi obiettivi sul piatto

Il Calciomercato Genoa si anima nelle ultime ore con diverse notizie che stanno interessando tifosi e addetti ai lavori. Stamane, la Gazzetta dello Sport ha riportato aggiornamenti importanti riguardo la situazione contrattuale di Junior Messias, uno dei giocatori più apprezzati nel roster rossoblù. Il contratto dell’attaccante brasiliano scadrà il prossimo 30 giugno e al momento non è ancora arrivata una risposta definitiva sul rinnovo da parte del giocatore.

Il Genoa, consapevole dell’importanza di Messias per la squadra, attende fiducioso ma al contempo si sta già cautelando per evitare di farsi trovare impreparato in caso di un mancato accordo. In assenza di un rinnovo firmato, la società ligure avrebbe iniziato a guardarsi intorno per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra le piste calde spicca il nome di Célestin Ngonge, giovane esterno offensivo belga di proprietà del Napoli, che era già stato attenzionato dal club rossoblù in passato.

Il possibile arrivo di Ngonge rappresenterebbe un’opportunità interessante nel Calciomercato Genoa, considerando il suo talento e la volontà della società di investire su giocatori giovani e promettenti. L’esterno belga potrebbe garantire maggiore profondità e qualità sulle fasce, elemento cruciale per migliorare le prestazioni del Grifone nel prossimo campionato.

Intanto, il Genoa continua a monitorare anche altre situazioni di mercato, valutando attentamente le mosse da compiere per costruire una squadra competitiva, capace di ben figurare sia in campionato che nelle eventuali competizioni europee. La società rossoblù, conscia delle aspettative dei tifosi, vuole muoversi con strategia e lungimiranza.

In conclusione, il Calciomercato Genoa si presenta dinamico e ricco di possibilità, con il rinnovo di Messias al centro dell’attenzione e nuovi nomi pronti a infiammare la prossima sessione estiva di mercato.