Calciomercato Genoa, Nzola nuovo colpo per l’attacco? La situazione dei rossoblu questa estate

Calciomercato Genoa: Tengstedt e Nzola nel mirino per rinforzare l’attacco. La situazione

Il calciomercato Genoa entra nel vivo con un obiettivo chiaro: trovare un nuovo centravanti per alzare il livello offensivo della rosa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da GenovaToday, sono due i profili principali seguiti dal club rossoblù: Casper Tengstedt e M’Bala Nzola.

Il primo nome sulla lista del Grifone è proprio quello di Tengstedt, attaccante danese di proprietà del Benfica, che lo considera cedibile. Il giocatore, già visto in Serie A nella scorsa stagione con la maglia del Verona, ha messo a segno 6 reti, mostrando buone qualità tecniche e atletiche. Tuttavia, il suo impatto con il campionato italiano non è stato del tutto positivo, e per questo motivo sarà fondamentale convincerlo a tornare. Il calciomercato Genoa può però offrire una prospettiva migliore rispetto all’esperienza con l’Hellas: una maglia da titolare garantita e un progetto più ambizioso, in una squadra che punta alla parte sinistra della classifica.

In alternativa, il calciomercato del Genoa guarda con attenzione anche a Nzola, rientrato alla Fiorentina dopo il prestito al Lens. In Ligue 1, l’attaccante angolano ha collezionato 21 presenze e 6 gol, ma non rientra più nei piani della Viola. Nzola è pronto a una nuova avventura e, sebbene sia seguito anche dal Pisa (che ha nel mirino anche Simeone), il Genoa lo sta valutando con molta concretezza.

L’intenzione del club ligure è quella di regalare a Gilardino un attaccante fisico, con esperienza e capacità realizzativa. Tengstedt e Nzola rispondono a questi requisiti, seppure con caratteristiche diverse: il primo più tecnico e mobile, il secondo più strutturato e abituato al gioco spalle alla porta.

Il calciomercato del Genoa è quindi in piena attività, con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo e costruire una rosa competitiva per il prossimo campionato. Le prossime settimane saranno decisive per definire quale tra Tengstedt o Nzola vestirà la maglia rossoblù.