Calciomercato Genoa, in arrivo un giocatore del Crotone

Il Genoa punta a rinforzarsi per il prossimo anno, sempre più probabile l’arrivo in rossoblù di un giocatore retrocesso con il Crotone

Il Genoa guarda al futuro, e guarda da mesi a una squadra da un paio di settimane retrocessa ufficialmente, il Crotone. la squadra di Serse Cosmi ha peccato e non poco in fase difensiva ma ha stupito tutto in quella realizzativa.

Ed è così che il presidente Preziosi ha messo gli occhi su Simy, per lui potrebbe esserci un duello con la Sampdoria ma soprattutto Junior Messias fantasista tuttofare di 30 anni dei calabresi. A novembre Messias ha rinnovato fino al 2024 ma le sirene di una nuova esperienza in A potrebbero farlo vacillare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.