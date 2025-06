Calciomercato Genoa, obiettivo rinforzare gli esterni. Questi giocatori sono nel mirino dei rossoblu - Calcio News 24

Calciomercato Genoa: caccia agli esterni, in arrivo Gronbaek, occhi su Cornet e Ngonge. Le ultime di mercato

Il calciomercato Genoa entra nel vivo e si concentra su un obiettivo preciso: rinforzare le corsie esterne con giocatori di qualità, capaci di alzare il livello tecnico della rosa. Dopo una stagione positiva, il club rossoblù vuole proseguire il processo di crescita iniziato con Vieira e guarda con attenzione al profilo di esterni duttili, in grado di dare profondità e soluzioni tattiche.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica di Genova, uno dei primi nomi pronti a vestire la maglia del Grifone è Albert Gronbaek. Il centrocampista offensivo danese, classe 2001, è a un passo dal trasferimento al calciomercato Genoa: si attendono soltanto le visite mediche prima dell’annuncio ufficiale. Gronbaek, attualmente in forza al Bodo/Glimt, rappresenta un innesto giovane ma già esperto, capace di giocare sia da trequartista che da esterno offensivo.

Il calciomercato Genoa però non si ferma qui. Tra i nomi che continuano a circolare con insistenza figura anche Maxwel Cornet, attualmente al West Ham. L’esterno ivoriano è considerato un profilo interessante per la sua capacità di giocare su entrambe le fasce e per la sua esperienza internazionale, maturata in Premier League e Ligue 1. Il club ligure starebbe valutando la fattibilità dell’operazione, anche in prestito con diritto di riscatto.

Un’altra pista seguita con attenzione è quella che porta a Cyril Ngonge del Napoli. L’ex Verona ha trovato poco spazio in maglia azzurra e potrebbe cambiare aria per trovare maggiore continuità. Il calciomercato Genoa si è informato sul giocatore e lo considera una valida alternativa nel reparto avanzato. Anche in questo caso, il nodo principale è rappresentato dalla formula del trasferimento, ma i contatti sono in corso.

Il calciomercato Genoa è dunque in pieno fermento, con la dirigenza al lavoro per consegnare a Vieira una rosa competitiva già in vista del ritiro estivo. L’obiettivo è quello di consolidare quanto di buono fatto nell’ultima stagione e puntare a una posizione ancora più ambiziosa in classifica. Con Gronbaek vicino, Cornet nel mirino e Ngonge tra i nomi sul taccuino, il Genoa si conferma uno dei club più attivi sul mercato.