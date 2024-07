Calciomercato Inter, Akinsanmiro SALUTA i nerazzurri

Ebenezer Akinsanmiro andrà via in prestito dall’Inter. Il club nerazzurro manderà il ragazzo a farsi le ossa in Serie B

Si muove il calciomercato Inter anche per quanto riguarda i giovani. Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano, andrà via dall’Inter per unirsi in prestito alla Sampdoria di Andrea Pirlo.

La formula prevede un diritto di riscatto con opzione per il contro riscatto A confermarlo è Sky Sport che raggiungerà il club ligure in ritiro.