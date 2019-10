Calciomercato Inter: il Barça vuole Lautaro Martinez per il dopo Suarez

Sirene spagnole per Lautaro Martinez. Secondo il quotidiano spagnolo AS, il Barcellona ha intensificato il suo interessamento per l’attaccante argentino nell’ottica di trovare il migliore erede su piazza di Luis Suarez.

Il club catalano quest’anno ha monitorato più volte il Toro inquadrandolo come l’attaccante ideale, potente e combattivo, che possa completarsi con Lionel Messi, suo compagno di squadra in Nazionale durante la scorsa Copa America.